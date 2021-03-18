  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası

’de şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası

Valisi , düzenlenen törenle 7 şehit ailesi ve 3 gaziye, devlet övünç madalyası ve beratını tevcih etti. Kültür Merkezindeki düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreninde şehit ve gazilerin özgeçmişleri okunurken, evlatlarının fotoğraflarını gören aileler duygu dolu anlar yaşadı.

İzmir’de şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası
İHA

18.03.2021, 17:48

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk milletinin 1. Dünya Savaşında vatanına karşı başlatılan mütecaviz hamlelerin giderek uluslararası bir paylaşım savaşına dönüşmesi sonucu çok yıkımlar yaşadığını söyledi.



1. Dünya Savaşı'nın en kanlı kısmı olan Çanakkale savaşlarında, kayıplar ve yıkımların tarihin akışını değiştiren kahramanlıklara dönüştüğünü ifade eden Vali Köşger, "Bu savaşlar, binlerce yıldır kader birliği yaparak aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde yaşayan bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek canı pahasına vermiş olduğu mücadelenin zaferle taçlanmasıdır. Bu zaferlerden biri de Çanakkale Deniz Zaferidir. Bugün aynı zamanda tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü ve Şehitlerimizi Anma Günü'dür. Yani, Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını, olamayacağını tüm dünyaya gösteren aziz şehitlerimizi anma, onlara minnet ve şükran duygularımızı yineleme günüdür" dedi. Konuşmanın ardından Vali Köşger, madalya ve beratları şehit aileleri ile gazilere tevcih etti.



THY'den Çanakkale Zaferi'ne özel video Çanakkale muharibi Yüzbaşı Tevfik'in cepheden ailesine gönderdiği veda mektubu duygulandırdı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.