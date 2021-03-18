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Haberler İzmir İzmir'de şüpheli ölüm! Parkta cansız bedeni bulundu

'de şüpheli ölüm! Parkta cansız bedeni bulundu

'in yakınındaki parkta (46) ölü bulundu. Şenay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

İzmir'de şüpheli ölüm! Parkta cansız bedeni bulundu
DHA

18.03.2021, 09:15

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi.

Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, Engin Şenay olduğu tespit edildi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.

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