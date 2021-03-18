İzmir'deki Çanakkale Şehitleri anma töreni

Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törende, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile şehit ve gazi dernekleri anıta çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulan ve şehitler için saygı atışı yapılan törende İstiklal Marşı okundu.



Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Çanakkale Destanı" ve "Mehmet Toprak Oldu" adlı şiirler seslendirildi. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, vatan ve milletin ebedi varlığını, devletin bölünmez bütünlüğünü korumak, yurt içinde güvenlik ve asayişi sağlamak, yurt dışında çeşitli görevler ifa etmek için canını veren şehitleri şükranla andı.



Dünyada alınabilecek en değerli unvanın "şehitlik" olduğunu belirten Doğru, "Bugün sahip olduğumuz cennet vatan, kahraman atalarımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayıp bize emanet ettikleri topraktır. Vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir." dedi.



Vali Köşger'in şehitlik anı defterini imzalamasının ardından İzmir Müftü Yardımcısı Rahmi Yiğit dua okudu. Programın sonunda şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit aileleriyle sohbet etti. Vali Köşger'in yanına gelen şehit annesi Fatma Akdoğan, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan oğlu Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın adının, yaşadıkları sokağa verilmesini istedi. Törene AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.