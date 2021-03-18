Sokak ortasında tek kurşun...

İzmir'in Konak ilçesinde 26 yaşındaki Atakan İldem, boynundan tek kurşunla öldürülmüş olarak bulundu. Olay, önceki gün sabaha karşı 06.00 sıralarında 368 sokak üzerinde yaşandı. Sokak ortasında sabaha karşı bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin Bornova Pınarbaşı'nda kafe işletmeciliği yapan Osman İldem'in oğlu Atakan İldem'e ait olduğunu belirledi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Olay yeri inceleme ekipleri, Atakan İldem'in boynundan tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Atakan İldem'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, uyuşturucu ve çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan Atakan İldem'in GSM görüşmeleri incelemeye alındı.
Polis ekipleri cinayetin, maddi bir anlaşmazlıktan dolayı işlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Atakan İldem'in cenazesi Pınarbaşı Çarşı Camii'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
FATİH ŞENDİL
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