Haberler İzmir Sokak ortasında tek kurşun...

Sokak ortasında tek kurşun...

26 yaşındaki Atakan İldem, vatandaşlar tarafından sokakta boynundan vurulmuş olarak bulundu. Çeşitli suçlar nedeniyle poliste kaydı olan Atakan İldem’in para anlaşmazlığına kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor

18.3.2021