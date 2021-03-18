Telefon dolandırıcıları bu kez başaramadı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde yaşayan Erdinç Yusufoğlu (50), kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan biri kadın 2 telefon dolandırıcısının tuzağına düşmedi.

Bilgisi dışında hesabından para transferi yapılmak istendiği, bunu engellemek için telefonuna bir uygulama indirmesi gerektiği söylenen Yusufoğlu, evine 400 metre mesafedeki banka şubesine giderek, hesabındaki 100 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu.

Erdinç Yusufoğlu, herkesin dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Uygulamayı indirmiş olsaydım, 100 bin lira dolandırılacaktım. Ucuz kurtuldum" dedi.