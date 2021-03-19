İZMİR'DE yaşayan 81 yaşındaki emekli komando astsubay Mehmet Deniz, okuma aşkıyla dikkat çekiyor. Babasını alzheimer nedeniyle kaybeden Deniz, emekli olduktan sonra kendi deyişi ile boşluğa düştü. Babası gibi alzheimer olmamak için üniversite okumaya karar veren Deniz, açıköğretim fakültesinde büro yönetimi, iktisat, işletme, Türk dili ve edebiyatı ve adalet bölümlerinden diploma aldı. DENİZ, 6. üniversitesini ise acil durum ve afet yönetimi bölümünde tamamlayacak. Deniz, 'Babam alzheimer nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalık genetik olarak bana da geçebilir. Bu yüzden korktum ve beynimi sağlam tutup alzheimer olmamaya çalışıyorum' dedi.