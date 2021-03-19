İZMİR'İN Konak ilçesinde, 17 yaşındaki hırsızlık zanlısı girdiği evde kendini fark eden ev sahibini bıçakladı. Olay, dün saat 04.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. D.K. hırsızlık amacıyla Muhammed A'ya ait (45) daireye girdi. Eve hırsız girdiğini fark eden Muhammed A, yaptığı müdahale ile hırsızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Arbede sırasında, D.K. Muhammed A'yı karnından bıçakladı. Buna rağmen mücadeleyi sürdüren ev sahibi, D.K'yi etkisiz hale getirerek polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, etkisiz hale getirilen D.K'yi yakaladı.