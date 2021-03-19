Eve girerken sırtından vurdular! İzmir'deki dehşet kamerada

İzmir'deki olay, 5 Mart saat 20.40 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve iki çocuk babası iş adamı Gökhan Yeniçeri, kendi aracı serviste olduğu için eşinin aracıyla işe gitti. Akşam saatlerinde evinin bulunduğu siteye dönen Yeniçeri, arabayı park edip sitenin girişine yöneldiği sırada motorlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yeniçeri'ye beş el ateş edilirken, mermilerden biri Gökhan Yeniçeri'nin sırtına, diğerleri ise güvenlik kulübesine isabet etti. Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Yeniçeri ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan iş adamının bağırsak ve karaciğerinde parçalanmalar meydana geldi. Gökhan Yeniçeri, 5 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Alacak verecek konusu nedeniyle sorun yaşadığı kişilerin olduğunu, şahısların kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Yeniçeri, "Alacak verecek meselemin olduğu şahıslar, beni öldüreceklerini ya da öldürteceklerini daha önce söylemişlerdi. Tüm delilleri sunduk ancak hala yakalanmadılar. Benim için tehlike devam ediyor. Benim aracım servisteydi. O gün eşimin aracını kullandığımı biliyorlardı. Planlarını yaptılar ve beni evimin girişinde haince sırtımdan vurdular. O mermiler bir çocuğa denk gelseydi kendimi asla affetmezdim. Bu insanların ellerini kollarını sallayarak gezmeleri kanıma dokunuyor. Devletimize, savcımıza, polisimize güveniyorum. Bu adamların bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.





"YÜZDE 5 YAŞAMA ŞANSIM VARDI"

Olay anını anlatan Yeniçeri, "5 Mart'ta saat 20.40 sıralarında eşimin aracıyla işten evim bulunduğu siteye geldim. Sitenin girişinde, yüzünü maske ile gizlemiş motorlu bir kişi tarafından sırtımdan vuruldum. 5 el ateş edildi ve direkt hayatıma kast edildi. Başıma doğru silah sıkıldı. İki mermi başımı sıyırdı, biri sırtımdan girdi, iki mermi de güvenlik kulübesine isabet etti. Şehrin göbeğinde basit bir ticari alışverişten dolayı adam öldürülmemeli. O saatte birçok çocuk site içerisinde bisiklet biniyor, oyun oynuyor. Mermiler bu çocuklardan birine isabet edebilirdi. Saldırı nedeniyle bağırsaklarım ve karaciğerim parçalanmış. 5 gün yaşam mücadelesi verdim. Yüzde 5 yaşama şansım vardı. Allah nasip etti ki yaşıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Honda marka beyaz bir motor kullanıyordu. Aynı motordan siteden bir komşumuzda da var. Ben ilk başta komşumuz olduğunu sandım. Ardından başkası olduğunu anlayınca arkamı döndüm ve siteye girerken tetiğe basıldı. Bu basit bir yaralama değil. Hayatıma kast edildi" ifadelerini kullandı.





"TEHDİT EDENLER BELLİ"

Kendisinin daha önce tehdit edildiğini öne süren Yeniçeri, "Beni ölümle tehdit edenler belli. Kendilerinin ses kayıtları var. Ancak 15 gündür dosyada bir ilerleme olmadı. Tehlike hala devam ediyor. Bu adamlar belki hala evimin etrafında motorla gezip beni öldürme planları yapıyor. Ben adaletimize güveniyorum. Devletimize güveniyorum. Savcılarımızı da göreve davet ediyorum. Ben hayırsever bir iş adamıyım. Bugüne dek harama el sürmedim. Herkes beni tanır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İnsanlar ticaret yapabilmeli, mal alıp satabilmeli" sözlerine yer verdi.





"O GÜN SİTE KALABALIKTI"

Öte yandan olay sırasında güvenlik kulübesinde bulunan güvenlik görevlisi de, "Olay anında kulübedeydim. Şahıs pusudaymış. Gökhan Bey içeri girip arkasını döndükten sonra ateş etmeye başladı. Sonra hızla uzaklaştı. Biz başka bir güvenlik görevlisi arkadaşımla içerideydik. Panik olduk, hemen başımızı öne eğdik. O gün sitede toplantı olduğu için kalabalıktı. Mermiler başka birine de isabet edebilirdi. Ancak mermilerden biri Gökhan Bey'e, diğerleri de kulübeye isabet etti" ifadelerini kullandı.