İzmir’de 7 şehit ailesi ve 3 gaziye madalya

İZMİR'DE 7 şehit ailesi ve 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratları, Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törenle takdim edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Vatan sevgisi ve görev aşkıyla dopdolu, böyle kahraman evlatlara sahip siz değerli şehit ailelerine ve kahraman gazilerimize bu şerefli madalyaları tevdi etmek bizler için büyük onurdur" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin de katıldığı törende, şehitler için hazırlanan video izletildi. Şehit ve gazilerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından madalyaları sahiplerine tevcih edildi.