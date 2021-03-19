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Haberler İzmir Otomobiliyle çarptığı 3 kişiyi yaralayıp kaçtı

Otomobiliyle çarptığı 3 kişiyi yaralayıp kaçtı

Otomobiliyle çarptığı 3 kişiyi yaralayıp kaçtı

19.3.2021

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, önceki akşam sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile, ardından tramvay hattının koruma bariyerlerine çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan Mert B. ve annesi Şehnaz B. ile park halindeki otomobillerden birinin savrularak çarptığı polis memuru S.D. yaralandı. Kazaya yol açan hafif ticari araç sürücüsü ise yaralıları terk ederek olay yerinden kaçtı.

Soruşturma kapsamında, olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar kaçan araç sürücüsünün 20'li yaşlarda genç biri olduğunu ileri sürdü.

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