‘Taksilerde çocuğunu bile unutan var’

İZMİR'DE hizmet veren 2 bin 823 takside her yıl binin üzerinde eşya unutulurken, listenin başında cep telefonu, çanta ve bebek arabası geliyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Takside keman, köpek, altın, para, gelinlik ile damatlığın yanı sıra çocuğunu bile unutan oluyor. Dijital taksicilik sistemi ile başvuru yapan kişilerin kayıp eşyalarını yüzde 99 bulup teslim ediyoruz" dedi.