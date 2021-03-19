  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘Taksilerde çocuğunu bile unutan var’

‘Taksilerde çocuğunu bile unutan var’

‘Taksilerde çocuğunu bile unutan var’

19.3.2021

İZMİR'DE hizmet veren 2 bin 823 takside her yıl binin üzerinde eşya unutulurken, listenin başında cep telefonu, çanta ve bebek arabası geliyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Takside keman, köpek, altın, para, gelinlik ile damatlığın yanı sıra çocuğunu bile unutan oluyor. Dijital taksicilik sistemi ile başvuru yapan kişilerin kayıp eşyalarını yüzde 99 bulup teslim ediyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Taksilerde çocuğunu bile unutan var’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.