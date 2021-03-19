Yaşarken hayaliydi... Yalım’ın oyuncak müzesi

İZMİR'DE yaşayan ve 2016 yılında geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 11 yaşındayken hayata veda eden Yalım Öztin'in anısı, kanser hastası çocuklar için yaptırılan oyun alanları ve izolasyon odasında yaşatılıyor.

Ailesi, yaşarken "oyuncak müzesi" kurma hayali olan Yalım'ın bu isteğini yerine getirmek istedi. Öztin ailesi, ilk olarak İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören minikler için bir oyun odası oluşturdu. Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nda müdür olarak görev yapan anne Berna Öztin'in başlattığı kampanyayla Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde de "izolasyon odası" hizmete alındı.