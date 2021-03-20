  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor

'de unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor

'in ilçesi açıklarında, unsurlarınca denize atıldığı ve kaybolduğu öne sürülen sığınmacının bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor
AA

20.03.2021, 14:28

Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın yanı sıra Fener Adası ve Ayasandra mevkisinde de çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Diğer yandan dün kurtarılan sığınmacılardan 2'sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, 1'inin ise taburcu olduğu öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında dün sabah saatlerinde bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Sığınmacılar, Sakız Adası'nda 2 gün önce yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını ifade etmişti.

Ellerini kelepçeleyip denize attılar: 3 ölü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.