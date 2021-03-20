CoronaVac çok etkili herkes aşı olsun

Aşıyı olduktan sonra virüse yakalanılması halinde hastalığın yüzde 100 hafif geçirileceğinin belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Şükran Köse, sağlıklı kişiler de dahil herkesin aşı olması gerektiğini bildirdi. Prof. Dr. Şükran Köse, "Herhangi bir hastalığı olan; şeker, kalp, kanserli kişiler ve diyaliz hastalarının da aşı olmasını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.
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