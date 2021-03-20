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CoronaVac çok etkili herkes aşı olsun

'deki Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, gerçekleştirdikleri Faz- 3 aşamasının 'CoronaVac' aşısının oldukça etkili bir aşı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

CoronaVac çok etkili herkes aşı olsun

20.3.2021

Aşıyı olduktan sonra virüse yakalanılması halinde hastalığın yüzde 100 hafif geçirileceğinin belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Şükran Köse, sağlıklı kişiler de dahil herkesin aşı olması gerektiğini bildirdi. Prof. Dr. Şükran Köse, "Herhangi bir hastalığı olan; şeker, kalp, kanserli kişiler ve diyaliz hastalarının da aşı olmasını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

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