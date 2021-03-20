Ellerini kelepçeleyip denize attılar: 3 ölü

ÇEŞME ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında, denizde göçmenler olduğunu öğrenen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye gitti. Ekipler, 3 göçmeni kurtarırken, 3 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan göçmenler, hastanede tedaviye alındı. Kayıp olduğu saptanan 1 göçmen için denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Göçmenleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ellerini kelepçeledikten sonra denizde ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında, göçmenlerin görüntülerini paylaşarak, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelere bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı" dedi. Görüntüde Muhammed adlı göçmenin, değerli eşyaları alındıktan sonra elleri kelepçeli olarak denize atıldıklarını söylediği duyuldu.