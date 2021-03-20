  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Ellerini kelepçeleyip denize attılar: 3 ölü

Ellerini kelepçeleyip denize attılar: 3 ölü

'in ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan 7 göçmen, Yunan askerleri tarafından elleri kelepçeli şekilde denize atılarak ölüme terk edildi. 3 göçmen hayatını kaybederken, 3 göçmen kurtarıldı. Kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ellerini kelepçeleyip denize attılar: 3 ölü

20.3.2021

ÇEŞME ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında, denizde göçmenler olduğunu öğrenen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye gitti. Ekipler, 3 göçmeni kurtarırken, 3 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan göçmenler, hastanede tedaviye alındı. Kayıp olduğu saptanan 1 göçmen için denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Göçmenleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ellerini kelepçeledikten sonra denizde ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında, göçmenlerin görüntülerini paylaşarak, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelere bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı" dedi. Görüntüde Muhammed adlı göçmenin, değerli eşyaları alındıktan sonra elleri kelepçeli olarak denize atıldıklarını söylediği duyuldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ellerini kelepçeleyip denize attılar: 3 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.