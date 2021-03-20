Hastaneye giderken yolda yasamını yitirdi

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde hastaneye gitmek için evinden çıkan Mustafa Terzioğlu (64) sokakta yürüdüğü sırada fenalaşıp, hayatını kaybetti. Kazım Karabekir Mahallesi 9002 Sokak'ta yaşayan Mustafa Terzioğlu, dün sabah 07.00 sıralarında hastaneye gitmek için evinden çıktı. Terzioğlu, sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Terzioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Terzioğlu'nun kalp hastası olduğu öne sürüldü.