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’de aç kalan domuz sürüsü şehre indi

’in ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle balkona çıkan bir mahalle sakini, telefonundan yaban domuzlarının fotoğrafını çekti.

İzmir’de aç kalan domuz sürüsü şehre indi
İHA

21.03.2021, 00:46

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Mahalleye inen 5 yaban domuzu, yiyecek aramak için sokaklarda dolaştı.

Sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle balkona çıkan bir mahalle sakini, telefonundan yaban domuzlarının fotoğrafını çekti.

Sokakta yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu.

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