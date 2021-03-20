Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Mahalleye inen 5 yaban domuzu, yiyecek aramak için sokaklarda dolaştı.
Sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle balkona çıkan bir mahalle sakini, telefonundan yaban domuzlarının fotoğrafını çekti.
Sokakta yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu.
İzmir’de aç kalan domuz sürüsü şehre indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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