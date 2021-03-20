  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında...

'de /KCK operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında...

Son dakika... ’de, terör örgütü /KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında...
DHA

20.03.2021, 09:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021, 09:35

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şafak vakti operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, örgütsel döküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.