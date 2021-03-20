İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şafak vakti operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme, örgütsel döküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.





Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.