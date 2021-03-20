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Haberler İzmir İzmir'in yeni müftüsü Salih Sezik oldu

'in yeni müftüsü oldu

'in yeni müftüsü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan İl Müftüleri Atama Kararları ile İl Müftüsü olarak görev yapmakta olan Salih Sezik, İzmir İl Müftülüğü'ne atandı.

İzmir'in yeni müftüsü Salih Sezik oldu

20.03.2021, 09:09

Bazı il müftülerinin görev yeri değiştirildi, bir ilin müftüsü görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararlarına göre, Giresun Müftüsü Muhittin Oral görevden alındı.

Giresun Müftülüğüne Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Balıkesir Müftülüğüne Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç, Kahramanmaraş Müftülüğüne Iğdır Müftüsü Mustafa Tekin, Iğdır Müftülüğüne İrfan Açık, İzmir Müftülüğüne Yozgat Müftüsü Salih Sezik, Yozgat Müftülüğüne Ali Gülden, Antalya Müftülüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya atandı.

Şanlıurfa Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan, Şırnak Müftülüğüne Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan, Karaman Müftülüğüne Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari Müftülüğüne Karaman Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, Bolu Müftülüğüne Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Osmaniye Müftülüğüne Ali Çakmak, Konya Müftülüğüne de Doç. Dr. Ali Öge getirildi.

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