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İzmir'in yeni müftüsü Salih Sezik oldu

İzmir'in yeni müftüsü Salih Sezik oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan İl Müftüleri Atama Kararları ile Yozgat İl Müftüsü olarak görev yapmakta olan Salih Sezik, İzmir İl Müftülüğü'ne atandı.

20.03.2021, 09:09