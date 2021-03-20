Ölüme saniyeler kala

İzmir'de bir intihar girişimi son anda önlendi. Bornova ilçesine bağlık Pınarbaşı semtinde oto alım satım işiyle uğraşan 20 yaşındaki Cemal Özkan, girdiği bunalım sonucu intihar etmeye karar verdi. Ailesiyle birlikte yaşadıkları iki katlı evin çatısına çıkan Özkan kendini iple astı. Tam bu sırada çatıda belediği güvercinlere bakmak için yukarı çıkan kardeşi Şaban Özkan, ağabeyini asılı görünce koşarak bacaklarından tutup kaldırdı. Şaban Özkan bağırarak aşağı katta oturan amcası Abdülcebar Özkan'dan yardım istedi. Vakit kaybetmeden çatıya çıkan amca, ipi keserek yeğenini kurtardı.

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Ailesi tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Cemal Özkan, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Cemal Özkan yaşam mücadelesi verirken onu ölümden kurtaran amca Abdülcebar Özkan ve kardeş Şaban Özkan, iyi haber gelmesini bekliyor. Ağabeyini saniye farkıyla kurtardığını söyleyen Şaban Özkan, "Onu o halde görünce hiç vakit kaybetmeden bacaklarından tutarak yukarı kaldırdım. İpi kesip kurtardık ama şu an bilinci kapalı. Umarım çok geç kalmadan kurtarmışımdır ve ağabeyimden iyi haberler alırız" diye konuştu. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri genç adamı intihara sürükleyen nedenleri araştırıyor.

Fatih ŞENDİL