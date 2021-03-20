Sahibi komut verdi köpek polise saldırdı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi bir köpek, 2 polis memuruna saldırdı. Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis memurları B.K ile F.B, köpeği gezdiren M.E'yi (25) uyararak köpeğin uzaklaştırılmasını istedi. Sahibi ise köpeğe komut verip polislere saldırtarak olay yerinden kaçtı. Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu polis memurları B.K ile F.B vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. B.K, 30 gün, F.B ise 2 gün rapor aldı. Olay yerinden kaçan ve bir süre sonra yakalanan M.E, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI