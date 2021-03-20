Soyer’in HDP’lileri yasaklı listesinde

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davanın iddianamesinden İzmir'de gündem olacak büyük bir bomba çıktı. İddianamede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in daha önce Yeni Asır tarafından deşifre edilen 'dostları' da yer aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Soyer'in kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'nda akıl danıştığı HDP'nin kurucularından Ertuğrul Barka, MKYK Üyesi Mahfuz Güleryüz, MKYK üyesi Coşkun Üsterci, MKYK eski Yedek Üyesi İbrahim Akın'a 5 yıl süreyle siyasi yasak getirilmesini istediği 685 isim arasında yer verdi.

MASATÇI VE SAYMADİ DE VAR

Bu arada terör propagandası yapmak suçundan aldığı hapis cezası haberleriyle daha önce basında yer alan ve Soyer tarafından belediyede tiyatro koordinatörlüğüne getirilen HDP kurucularından Orçun Masatçı da iddianamede siyasi yasak istenen bir diğer isim oldu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin terör suçundan yargılandığını bildiği halde ihale verdiği ve Büyükşehir ile Çiğli Belediyeleri'nden bugüne kadar toplam bedeli 2 milyon lirayı geçen çok sayıda ihale alan HDP MKYK üyesi Ahmet Saymadi de siyasi yasak istenen bir diğer kişi olarak iddianamede yer aldı. Yine yasak istenen isimlerden biri olan HDP MKYK eski üyesi Gülay Bilici'nin de Soyer'in İDT'sinde yer aldığı öne sürdü. İddianamede tüm bu isimlerle ilgili terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak gibi suçlardan haklarında açılan soruşturma ve davalar hakkında da tek tek bilgi verildi.

HDP MKYK üyesi Ahmet Saymadi

YENİ ASIR GÜNDEME TAŞIMIŞTI

İddianamede haklarında ayrıntılı bilgi verilen bu isimlerin Soyer ile olan yakın ilişkisini ilk Yeni Asır gündeme getirmişti. Yeni Asır, Soyer'in Barka, Üsterci, Akın ve Güleryüz'le birlikte yaptığı İDT toplantılarının fotoğraflarını yayınlamıştı. Öte yandan Yeni Asır, Büyükşehir Belediyesi'nin Ahmet Saymadi'ye terör suçundan yargılandığını bile bile ihale verdiğini de manşetine taşımıştı.

HDP MKYK üyesi Berna Çelik

KAFTANCIOĞLU'NUN DOSTU

Terör propagandası suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası alan Saymadi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yakın arkadaşı çıkmıştı. Bu arada Orçun Masatçı'nın Soyer tarafından belediyeye transfer edilerek tiyatro koordinatörü yapıldığını da yine Yeni Asır duyurmuştu. Masatçı, geçtiğimiz aylarda terör örgütü MLKP terör örütüne yönelik bir operasyonda gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.





İŞTE O 9 İSİMLE İLGİLİ DAVA VE SORUŞTURMALAR



İddianamede bu isimlerle ilgili ayrıntılı bilgilere de yer verildi.

AHMET SAYMADİ: İzmir 22.

Ağır Ceza Mahkemesi'nden terör örgütü propogandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. Mahkeme kararında Saymadi'nin yaptığı suç sayılan sosyal medya paylaşımları da yer aldı. Saymadi hakkında ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/30095 sayılı dosyasında 'terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma yapıldığı kaydedildi.

ERTUĞRUL BARKA: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeşitli tarihlerde terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında soruşturma yapıldı.

COŞKUN ÜSTERCİ: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede HDP İzmir İl Başkanlığı tarafından 29 Temmuz 2018'de düzenlediği "Darbelere hayır, demokrasi hemen" konulu etkinlikte "Tecrite hayır, çözüm İmralı'da direnen yaşam savunucuları için haydi İzmir çok kuvvetli ses çıkar" şeklinde konuşma yaptı. Ayrıca İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/324 esas sayılı dosyasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kamu davası var.

MAHFUZ GÜLERYÜZ: Terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasında 2019/87 esas sayılı kararla derdest edildi. Ayrıca hakkında İzmir 13., 18, 21. Ağır Ceza Mahkemelerinde çeşitli tarihlerde terör örgütüne üye olmak veya terör propagandası suçlarından dava açıldı.

ORÇUN MASATÇI: Hakkında 2014'ten bu yana "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtira rağmen kendiliğinden dağılmamak, "Devleti ve yargı organlarını aşağılamak", "terör propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürütüldü.

İBRAHİM AKIN: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/752 sayılı iddianamesiyle "Cizre'de yaşanan katliamdır" şeklinde slogan atmak, terör örgütünün propogandasını yapmak suçundan açılan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasında derdest olduğu anlaşıldı.

GÜLAY BİLİCİ: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/4332 sayılı iddianamesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında derdest olduğu anlaşılmıştır.

ZARİFE KARASUNGUR:

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018/475 sayılı kararı ile hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BERNA ÇELİK: Diyarbakır 4. Ağır Ceze Mahkemesi'nce hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

HDP kurucularından Orçun Masatçı



KOCAELİ'DE İLÇE YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI

KOCAELİ Emniyet ekipleri, dün sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital metaryeller ele geçirildi.



KARASUNGUR VE ÇELİK İÇİN DE YASAK İSTENDİ

BU arada iddianamede Tunç Soyer'in çeşitli tarihlerde görüştüğü ve birlikte fotoğraflarının bulunduğu HDP MKYK eski üyesi Zarife Karasungur ile HDP MKYK üyesi Berna Çelik'e de siyasi yasak istendi.



İNCELEME İÇİN RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLDİ

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada bir raportör görevlendirdi. Davada ilk inceleme için görevlendirilen raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu en geç 15 gün içinde tamamlayarak AYM heyetine sunması bekleniyor. Heyet, bu incelemenin sonucuna göre iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.



HDP'YE TERÖR OPERASYONU

İSTANBUL'DA yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında, Beşiktaş HDP Eş Başkanı R. B. ve Kağıthane HDP Eş Başkanları B. D. ve A. Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

ERHAN GÜLENÇ

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