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Haberler İzmir Ağır hasar gören 488 bina daha yıkılacak

Ağır hasar gören 488 bina daha yıkılacak

Ağır hasar gören 488 bina daha yıkılacak

21.3.2021

İZMİR'DE 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ve Bornova'daki proje alanları dışında ağır hasar gören 488 binanın daha yıkım işlemine başlandı. Yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanlarda enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yeni inşaatlar yükselecek. İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, "Binalarını yıkmak istemeyen vatandaşlarımız için önümüzdeki günlerde valiliğimiz ihaleye çıkarak bu binaların yıkılmasını sağlayacak" dedi.
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