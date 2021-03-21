‘Bugünlere gelmemde eşimin payı büyük

Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine kura çekimi ile gelen ve kısa sürede dikkat çeken çalışmalara imza atan Aydın Pehlivan, bu süreçte yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı.

'ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM'

BU süreçte eşi Filiz Pehlivan ve kızının desteğinin kendisi için itici güç olduğunu söyleyen Pehlivan, "Görevimin ilk gününden bu yana en büyük desteğim 22 yıllık eşim Filiz" dedi. 22 yıl önce düğününe üç ay kala bilgi işlem servisinde çalıştığı belediyeden kovulduktan sonra başkan olarak geri dönmesinde en büyük payın da yine eşine ait olduğunu kaydeden Pehlivan, "Eşim Filiz, ailemize ait şirkette finans sorumlusu. Küçük bir büroda açtığımız özel güvenlik şirketini bugün 4 binden fazla kişinin çalıştığı bir dev haline getirmemizde onun ve ailemin büyük katkısı var. Bu tartışılmaz. Hep anlayış içinde benim bugünlere gelmemi sağladı. Göreve geldiğim 14 Ocak'tan beri neredeyse günün 18-20 saatini belediyede geçiriyorum. Başta eşim ve kızımın anlayışı olmasa başarılı olmam imkansız" dedi.



'İCRAATLARA DEVAM'

Aydın Pehlivan, Başkan Erdoğan'ın desteği ve Menemen halkının ve belediye personelinin sevgisi ile Menemen'de çok önemli icraatlara imza atmayı sürdüreceğini söyledi.



FATİH ŞENDİL