İZMİR'DE yaşayan Esra Mansuroğlu (43), bel bölgesindeki yağları aldırmak için yaptırdığı 'soğuk lipoliz' uygulamasında vücudunda ikinci derece yanıklar oluşması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.
Mansuroğlu, "Başka kadınların benim yaşadığım duruma düşmemesini istiyorum. Yapılan tüm estetik işlemlerinin doktor gözetiminde olması gerekiyor. Kadınlar, yeterlilik belgesi olmayan, doktorluk belgesi olmayan hiçbir yere gitmesin" dedi.
Doktorluk belgesi yoksa estetik yaptırmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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