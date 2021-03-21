“HDP’nin kapatılması için en büyük delil bizleriz"

KIZI HDP tarafından dağa kaçırıldığı için İzmir ve Diyarbakır'da oturma eylemi yapan Mehmet Laçin, bu partinin kapatılması için kendisi gibi evlat nöbeti tutan ailelerin en büyük gerekçe olduğunu söyledi. Aylar önce partinin kapatılması ve çocuğunun kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP Eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın cezalandırılması için 2 milyon liralık tazminat davası açtığını hatırlatan Laçin, HDP ile hukuki mücadelesini ölene kadar sürdüreceğini söyledi. Laçin, "Yıllardır bu partiyi kapatın diye feryat ediyorum. Ben ve benim gibi annelerin çığlıkları bu partinin kapanmasına yeter" dedi.

■ FATİH ŞENDİL