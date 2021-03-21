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Haberler İzmir İzmir’de huzur ve güven operasyonu!

’de huzur ve güven operasyonu!

’de Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 kişi yakalandı. Uygulamalarda Kovid-19 kurallarını ihlal eden 18 şahsa 14 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.

İzmir’de huzur ve güven operasyonu!
İHA

21.03.2021, 12:53

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele ve pandemi tedbirlerinin denetimi kapsamında il genelinde 447 personelin katılımıyla 3 aşamalı olarak 165 noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler yapılan uygulamalarda 6 bin 600 şahsı sorgularken çeşitli suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan 25 şahsı yakaladı. Uygulamalarda 2 bin 508 aracı da denetleyen ekipler, 19 aracı trafikten men ederken, 80 araç hakkında 35 bin 388 TL cezai işlem uyguladı. Ekipler, covid-19 kurallarını ihlal eden 18 şahsa ise 14 bin TL idari yaptırım cezası uygularken, uygulama esnasında üzerinde 4 gram esrar yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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