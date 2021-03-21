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Haberler İzmir İzmir’de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şahıs yakalandı

’de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şahıs yakalandı

’de, nevruz kutlamaları sonrası terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İzmir’de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şahıs yakalandı
İHA

21.03.2021, 20:20

Konak ilçesinde, dün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı'ndaki nevruz kutlamalarının ardından dağılan bir grup, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şekilde bir video yayınladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, video içeriğini inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların ikamet adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonlarla 5 şüpheliyi yakaladı.

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