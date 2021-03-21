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Haberler İzmir Turistik ilçe Foça kısıtlamada sessizliğe büründü

Turistik ilçe kısıtlamada sessizliğe büründü

’in turistik ilçesi , tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünürken, vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Turistik ilçe Foça kısıtlamada sessizliğe büründü
İHA

21.03.2021, 17:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021, 17:51

Foça ilçesi, illerin risk duruma göre pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesiyle boş kaldı. Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uyduğu gözlemlenirken, sokaklar sessizliğe büründü. Evlerinin yakınlarında zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, riskin arttığı İzmir'de tedbirlere daha çok uyulması gerektiğini söyledi. Açık olmasına rağmen boş kalan iş yerlerinin çalışanları da, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yaptı.

Korona virüsü haritasına göre yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi saat 21.00'den başlayarak pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar uygulanıyor.


Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre korona virüsü haritasını paylaşmış, haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İzmir'de 111,41 olmuştu. İzmir'in vaka sayısının yükselmesi dikkat çekmişti.


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