  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Vali uyardı: Kısıtlama istemiyorsak ziyaretlere ara verelim

Vali uyardı: Kısıtlama istemiyorsak ziyaretlere ara verelim

Vali uyardı: Kısıtlama istemiyorsak ziyaretlere ara verelim

21.3.2021

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşların ev ve iş ziyaretlerine ara vermesini istedi.

Vali Köşger, "Kısıtlamaların yeniden artırılmaması için bu tedbir kaçınılmaz. Bana bir şey olmaz mantığından çıkın artık. Bir değil, birlik olalım. İzmir ve İzmirliye yakışan mavi renge geçelim, kırmızı çizgi sınırında olmayalım. İzmirlilere güveniyorum" dedi.

Vali Köşger filyasyonun önemine de vurgu yaparak, sağlık ekiplerine temaslı kişilerle ilgili eksiksiz bilgi verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

■ FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vali uyardı: Kısıtlama istemiyorsak ziyaretlere ara verelim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.