Vali uyardı: Kısıtlama istemiyorsak ziyaretlere ara verelim

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşların ev ve iş ziyaretlerine ara vermesini istedi.

Vali Köşger, "Kısıtlamaların yeniden artırılmaması için bu tedbir kaçınılmaz. Bana bir şey olmaz mantığından çıkın artık. Bir değil, birlik olalım. İzmir ve İzmirliye yakışan mavi renge geçelim, kırmızı çizgi sınırında olmayalım. İzmirlilere güveniyorum" dedi.

Vali Köşger filyasyonun önemine de vurgu yaparak, sağlık ekiplerine temaslı kişilerle ilgili eksiksiz bilgi verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

■ FATİH ŞENDİL