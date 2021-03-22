Dikili'de 22 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Mart saat 03.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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