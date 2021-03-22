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Haberler İzmir Dikili'de 22 kaçak göçmen kurtarıldı

'de 22 kaçak göçmen kurtarıldı

'in ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 kaçak göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dikili'de 22 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

22.03.2021, 08:30

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Mart saat 03.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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