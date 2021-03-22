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Haberler İzmir ‘Dur’ ihtarına uymadı demirlere saplandı

‘Dur’ ihtarına uymadı demirlere saplandı

‘Dur’ ihtarına uymadı demirlere saplandı

22.3.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki otomobile, yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada köprünün demirleri sapladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI
OLAY, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Umut Mahallesi 3863 sokakta meydana geldi. 35 ARF 100 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu. Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip arka kısmından çıktı. OTOMOBİLİN sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç, M.U. ve B.K. ise gözaltına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan M.Ç, M.U. ve B.K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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