Gençlerin sosyal medya kavgasında kan aktı

Ahmet D. ile Ayhan Ege O. (19), daha önce sosyal medya üzerinden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Dün sabah ise arkadaşlarıyla fırına giden Ayhan Ege O. ile Ahmet D. yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Ahmet D, silahıyla Ayhan Ege O. ile arkadaşları Gökhan Başar Ç. (19) ve Üveys Y'ye (18) ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gençlerden Üveys Y'nin karın ve bacak kısmından 3 mermi ile yaralandığı, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.