  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir barajlarında yağmur bereketi: Su seviyeleri iyice arttı

barajlarında yağmur bereketi: Su seviyeleri iyice arttı

Geçtiğimiz aylarda tüm ülkede susuzluk tehlikesi yaşandı, barajlarda su seviyeleri kritik noktalara kadar indi. 'de, son yağışlarla birlikte kentteki barajların su seviyesi iyice yükseldi.

İzmir barajlarında yağmur bereketi: Su seviyeleri iyice arttı

22.03.2021, 13:08

İzmir'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla, kent genelindeki barajların doluluk oranı arttı. Dünya Su Gününde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) resmi internet sitesinden alınan verilere göre, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 70'e ulaştı.

Yine Balçova Barajı yüzde 82.25, Ürkmez Barajı 91.89, Güzelhisar Barajı 85.92, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 75.18 doluluk oranıyla dikkat çekti. 2020-2021 karşılaştırmasına göre ise bu yıl bütün barajların daha çok su aldığı rakamlara yansıdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir barajlarında yağmur bereketi: Su seviyeleri iyice arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.