İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 242 gram esrar ve skunk, 167 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 153 kök kenevir, 337 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 318 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 15 uyuşturucu hap, 123 gram sihirli mantar, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 915 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı, 71 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.