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Haberler İzmir İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

'deki operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

Son dakika... 'de geçen hafta düzenlenen operasyonlarında gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı. 71 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
AA

22.03.2021, 15:37

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 242 gram esrar ve skunk, 167 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 153 kök kenevir, 337 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 318 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 15 uyuşturucu hap, 123 gram sihirli mantar, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 915 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı, 71 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

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