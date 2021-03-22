Kale gibi korunan kumar sitesine yıkım

Urla Bademler Mahallesi Gödence yolu üzerinde lüks villaların bulunduğu ve daha önce İzmir'in en zengin insanlarına burada kumar oynatıldığı, ruhsatsız alkol satıldığı gerekçesi ile güvenlik kuvvetlerince baskın yapılan siteye ikinci operasyonu Urla Belediyesi yaptı. Kumar operasyonun ardından 70 dönüm üzerine inşa edilen ve içerisinde 56 lüks villanın yer aldığı sitenin ruhsatsız ve imara aykırı yapılar olduğu gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine harekete geçen Urla Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, lüks sitedeki tel çit, bekçi kulübesi, demir kapı, havuz, demir profil malzemeden sundurma konteyner, tenis ve futbol sahasının ruhsat ve eklerinin kanuna aykırı olduğunu tespit etti. Site yönetimine imara aykırı yapı ve eklerin en kısa sürede kaldırılması için uyarıda bulunan belediye görevlileri, aksi takdirde 5 Mayıs tarihinde yıkımın gerçekleştirileceği uyarısında bulundu.

DAHA ÖNCE İDARİ CEZA KESİLMİŞTİ

Yıkım yapılacak alanlarda bulunan eşyaların zarar görmemesi için mal sahiplerinden gerekli önlemlerin alınması istenirken, Yeni Asır İzmir'in ünlü işadamları ile kentin tanınmış sanayicilerinin de oturduğu, adeta kale gibi korunan siteye gitti. Urla Kaymakamlığı tarafından daha önce kumar oynatıldığı ve yer temin edildiği iddiası ile yapılan baskında site yönetimine idari para cezası kesilen sitedeki güvenlik tedbirlerinin halen üst düzeyde olduğu görüldü. 9 yıl boyunca kentin en büyük kumarının oynatıldığı, hatta zengin kumarbazların özellikle villa satın aldığı iddia edilen sitenin güvenlik tedbirleri görenleri şaşkına çevirdi.

Site yönetimine kaçak ve ruhsata aykırı yapıların kaldırılması, aksi takdirde Mayıs ayında belediye tarafından yıkım gerçekleştirileceği uyarısı yapıldı.







Sitenin çevresinde yüksek bahçe duvarı olmasına rağmen ikinci bir tel örgü çekilmiş. Tel örgü ile duvar arasındaki koridora köpek kulübeleri yerleştirilmiş ve her 5 metrede bir güvenlik kamerası bulunuyor.









HAREKET SENSÖRLÜ CİHAZLAR BİLE VAR

SİTENİN yaklaşık 4 metre yüksekliğinde olan ve üzerinde dikenli tel bulunan beton duvarlarının hemen önüne ikinci bir tel çit daha çekildiği göze çarptı. Dikenli telin bulunduğu beton duvar ile tel çit arasında kalan alana ise belirli aralıklarla içerisinde köpeklerin bulunduğu kulübelerin yerleştirildiği görüldü. Yaklaşık 5'er metre aralıklarla güvenlik kamerası konulan sitenin çevresine ayrıca hareket sensörlü cihazlar yerleştirildiği de kaydedildi. Bunun yanı sıra etrafı çeşitli ağaç ve bitkilerle kapatılan sitenin diğer sitelere göre farklı bir güvenlik tedbiri aldığı dikkatlerden kaçmadı. Sitenin alışılagelmiş sitelerden farklı bir güvenlik tedbiri uyguladığını gören vatandaşlar, dışarıdan yapılacak olası operasyonların engellenmesi için bu şekilde tedbir alınmış olabileceğini iddia edildi.

Metin BURMALI

Kumarbazlar sitesi!