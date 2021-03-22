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Kırmızıya dönen 'de korkutan görüntü! İşlek yerlerde yoğunluk gözlendi

Kovid-19 vaka sayısının geçen hafta yüz bin kişide 111,41'e yükseldiği 'de, işlek caddelerdeki hareketlilik dikkati çekti. Vali , kritik eşiğin aşıldığını belirterek vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmıştı.

Kırmızıya dönen İzmir'de korkutan görüntü! İşlek yerlerde yoğunluk gözlendi

22.03.2021, 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021, 16:37

Haftanın ilk gününde İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı, Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ile sahil bandında yoğunluk gözlendi.

Maske kuralına genel olarak uyduğu görülen vatandaşların, yoğunluk nedeniyle sosyal mesafeyi zaman zaman ihlal ettikleri görüldü.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştiren polis ekipleri, sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İzmir'de her yüz bin kişide görülen vaka sayısı, 78,57'den geçen hafta 111,41'e yükselmiş, Vali Yavuz Selim Köşger, kritik eşiğin aşıldığını belirterek vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmıştı.

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