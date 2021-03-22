Haberler İzmir Kırmızıya dönen İzmir'de korkutan görüntü! İşlek yerlerde yoğunluk gözlendi

Kırmızıya dönen İzmir'de korkutan görüntü! İşlek yerlerde yoğunluk gözlendi

Kovid-19 vaka sayısının geçen hafta yüz bin kişide 111,41'e yükseldiği İzmir'de, işlek caddelerdeki hareketlilik dikkati çekti. Vali Yavuz Selim Köşger, kritik eşiğin aşıldığını belirterek vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmıştı.

22.03.2021, 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021, 16:37