“Menemen’i CHP’ye Mikser Mustafa kaybettirdi”

CHP'nin Menemen'de belediye başkanvekilliğini kendi meclis üyeleri arasından 3 fire verip AK Parti'ye kaptırmasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde AK Partili Başkanvekili Aydın Pehlivan'ın işçi ve esnaf borçlarını ödemek için istediği borçlanma yetkisine CHP'li 2 meclis üyesi ile birlikte destek veren ve ardından haklarında disiplin süreci başlatılınca partiden istifa eden Hasan Ünal, CHP'nin yaşadığı bu hezimetin perde arkasını Yeni Asır'a anlattı. "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile o siyasi partinin il örgütü arasında eğer soğuk savaş varsa, bunun ilçe belediyelerinde hizmete ve ayrıca ilçe örgütlerinde çok ciddi anlamda negatif yansımaları olur. Bunu Menemen'de gördük" diyen Ünal, "Bu süreçte Başkan Tunç Soyer'in vekili Mustafa Özuslu ortalığı bir 'mikser' gibi karıştırdı. İl Başkanı Deniz Yücel de yanlış aday belirleyince sonuç böyle oldu" dedi.

Hasan Ünal, İl Başkanı Deniz Yücel'in de Deniz Karakurt'u aday göstererek hata yaptığını söyledi.

6 KİŞİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Büyükşehir cephesinin CHP İl Başkanlığı'nın aday yapmak istediği Deniz Karakurt'a karşı çıktığını ifade eden Ünal, "Büyükşehir adına süreci Başkanvekili Mustafa Özuslu yürüttü. Özuslu, Aksoy tutuk-landıktan sonra meclis üyeleri-ni tek tek makamına davet etti. 6 kişi ile görüştü. Olay duyulunca İl Başkanlığı bu ziyaretlerin önünü kesti" dedi. Ancak Özuslu'nun seçim sürecine müdahale etme-ye devam ettiğini aktaran Ünal, "Bir gün bir meclis üyesi arkadaşım aradı. İsmi Çağlar Gülez. 'Büyükşehir'in adayı benmişim' dedi. Bir gün Ali Yılmaz aradı 'Aday benim' diye konuştu. Bir gün diğeri, bir gün başkası aradı. Yani ortada iddiası olmayan arkadaşlarımız bir anda kendisini aday potansiyelinde gör-meye başladı. Çünkü Özuslu herkese mavi boncuk dağıttı. İnsanların psikolojisini düşü-nebiliyor musunuz? O meclisteki seçime 15 dakika kala, genel başkan yardımcılarımızın adayı açıklamasını bekliyoruz ve o anda adaylık bekleyen çok sayıda kişi var. Deniz Karakurt ismi açıklanınca da tabi adaylık bekleyenlerin psikolojisi çöktü. Mustafa Özuslu bu süreci mik-ser gibi karıştırdı. Aday da yan-lış belirlenince sonuç böyle oldu" ifadelerini kullandı.





Mustafa Özuslu



GENÇLİK KOLLARINI DA KARIŞTIRDI

Mustafa Özuslu'nun CHP il örgütüyle ilgili tüm konulara bulaştığını ifade eden Hasan Ünal, İl Gençlik Kolları kongresinde yaşanan kavganın Özuslu nedeniyle kaynaklandığını öne sürdü. Ünal, "Mustafa Özuslu ilçe kongrelerini domine etmeye çalıştı, yönetemedi. Ayrışma ve kavgalara sebebiyet verdi" dedi.



TORUN VE YÜCEL SIYIRMAYA ÇALIŞTI

CHP İzmir İl yönetiminin borçlanma yetkisine CHP'li 3 üye olarak olumlu oy vermelerinin ardından kendilerini belediye başkanvekili seçiminde CHP içinden AK Parti'ye oy veren isimler olarak suçlandıklarını ifade eden Hasan Ünal, "Ancak disipline sevkimiz için gelen yazıya bakıyorum, 'Grup kararına uymadı-ğınız ve borçlanma konusunda evet oyu verdiğiniz' için diye belirtiliyor. 1 ay önce istifa eden kadın meclis üyesi arkadaşımıza da '3 firenin biri bu arkadaşımız' dediler. Ya kardeşim matematik bilmiyorsunuz, 1'di 4'e çıktı. Belki fireler bu 4 kişiden biri de değil. Ama bir şekilde bu süreci yürüten Seyit Torun'un ve Deniz Yücel'in birilerini kurban verme ve kendilerini de bu süreçten sıyırma arzusu hedefi vardı. Bunu gerçekleştirdiler" dedi.

Erhan GÜLENÇ

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