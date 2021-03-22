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Haberler İzmir Öldürmek için 10 gün bekledi

Öldürmek için 10 gün bekledi

’te yaşayan Mehmet Korkut, kendisini 10 gün önce 3 kişiye dövdürttüğü için husumet beslediği Mehmet Avcı’yı pusu kurduğu mahallesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Öldürmek için 10 gün bekledi

22.3.2021

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda, yaklaşık bir ay önce Mehmet Korkut (47) ve Mehmet Avcı (46) arasında ticari bir anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Bu sebepten dolayı ikili arasında daha önce yaşanan küfürleşme ve yumruklaşma çevredekiler tarafından önlendi.

'SONUNDA SENİ BULDUM'
İddiaya göre bu kavganın ardından bir süre sonra Mehmet Korkut üç kişi tarafından evinin önünde feci şekilde darp edildi. Bunu yapanlar, "Mehmet abiyi rahat bırak" dedikten sonra lüks bir otomobile binerek izlerini kaybettirdi. Yaşanan bu olaya kin tutan Mehmet Korkut, otomobiliyle 10 gün boyunca Mehmet Avcı'yı aradı ve evine giden yol üzerinde pusu kurdu. Bir süredir şehir dışında olan Avcı, önceki akşam saat 21.00 sıralarında kendisini bekleyen korkunç sondan habersiz evine gitmek için köy meydanında yürüyordu. Bunu gören Korkut, 09 ABM 616 plakalı otomobiliyle hasmına yaklaşarak, "Sonunda seni buldum" dedikten sonra pencereden doğrulttuğu pompalı tüfekle peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Avcı, kendisine yardım etmek için yanına gelenlere "Beni Mehmet Korkut vurdu" dedikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti.



ARKADAS OLDUKLARINI SÖYLEDİ
OTOMOBİLİYLE kaçan Korkut, Ödemiş ilçe sınırlarından çıkmak üzereyken ihbarı alan jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalandı. Jandarmadaki ilk ifadesinde, Avcı ile arkadaş olduklarını, aralarında para meselesi yüzünden tartışma çıktığını ve kendisini adam tutturarak dövdürdüğü için öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mehmet Korkut, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seval KONURALP

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