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Haberler İzmir Tartıstıgı amcalarına kursun yagdırdı

Tartıstıgı amcalarına kursun yagdırdı

Tartıstıgı amcalarına kursun yagdırdı

22.3.2021

İZMİR Torbalı'da, Ercan K. (32), amcası Süleyman K'yi (47) tabancayla öldürdü, diğer amcası Osman K'yi de (65) yaraladı. Dün saat 11.00 sıralarında, Ahmetli Mahallesi'ndeki bir tarlada, Ercan K. ile amcaları Süleyman ve Osman K. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın ardından Ercan K, her iki amcasına da peş peşe ateş etti. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken Ercan K. olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten Süleyman K, yaşamını yitirirken Osman K'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ercan K. jandarmaya teslim oldu.

ÖMER DUR

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