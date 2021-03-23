Çesme’deki sığınmacı 3 gün sonra bulundu

İZMİR Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Boğaz Adası'nda sağ bulundu. Boğaz Adası'nın çevresinde yaptıkları aramada can yeleği bulan ekipler, sığınmacının çıkmış olabileceğini düşünerek Ada'yı bir kez daha kontrol etti.

16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası'nda bulundu. Seyyid'in yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı ve kayaların arasındaki temiz suyu içip, ot yiyerek hayatta kaldığı belirtildi.