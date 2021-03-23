Dere yatağına dökülen molozlar kaldırıldı

İZMİR Menderes'te, Tahtalı Barajı yakınındaki dere yatağının yanında bulunan alana kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, çevre kirliliğine neden olduğu için vatandaşları tedirgin etti. Gelen ihbarları dikkate alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, dün başlattığı çalışma ile moloz ve hafriyatları kaldırmaya başladı. Yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, bölgeden 20 kamyon hafriyat ve moloz atığı temizlendi. Bölgede, 60 kamyona yakın daha atığın olduğu tahmin ediliyor.

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