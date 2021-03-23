Efes Antik Kenti denizle buluşuyor

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın "35 İzmir" projesi arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi inşaatı devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'ni, 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı kapsamında, antik kanal girişi ve Pamucak sahilinde planlanan yat limanına fore kazık çakma işlemleri sürüyor.

250 METRELİK LİMAN

ÇALIŞMALARIN son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, şu ana kadar 414 fore kazık çakıldığını söyledi. Çınar, "Efes Antik Kanal Projesi'nin birinci etabı Pamucak sahilinden Kuşadasıİzmir yolu üzerindeki alanı kapsıyor. Bu alana 600 metre uzunluğunda kanal ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa edilecek. Şu anda kanal ve yat limanın yan duvarlarına fore kazık çakma işlemlerimiz sürüyor. Proje tamamlandığı zaman Efes ününe ün katacak" diye konuştu.

1 metre çapındaki kazıkların 15 ve 21 metre derinliğe çakıldığını kaydeden Birol Çınar, bin 394 kazıktan 414'ünün çakıldığını açıkladı.

PROJE İKİ ETAPTAN OLUŞUYOR

EFES Antik Kentini yeniden denizle buluşturacak proje iki etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında; 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı ve giriş kanalı üzerinde araç ve yaya köprüsü inşa edilecek. İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadarki alan temizlenecek ve tarihi özelliklere uygun çalışma yapılacak. Ayrıca teknelerin antik kente kadar gelmesi sağlanacak. Kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek ve çevresi yeniden düzenlenecek. Böylece antik kente, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak.