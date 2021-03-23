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Haberler İzmir İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

'de örgütü /KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

'de örgütü /KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirilmiş, 2 kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el konulmuştu.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
AA

23.03.2021, 15:36

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 20 Mart'ta terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalanmış, zanlıların ikametlerindeki aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirilmiş, 2 kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el konulmuştu.

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