Las Vegas Urla’nın sanıkları ünlü çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde ünlü işadamlarının villalarının bulunduğu ve gizlice kumar oynatıldığı gerekçesiyle büyük para cezaları kesilen 56 konutluk siteyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda yapılan kumar baskınının ardından Urla Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinden olan site yöneticileri hakkında dava açtı. Savcılığın açtığı davada İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Cihan Görgün, CHP Torbalı Belediye Başkan adayı olan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi avukat Ufuk Yörük'ün eşi Mehtap Yörük, ünlü işadamı Önder Cider, kağıt sektöründe faaliyet gösteren işadamı Mustafa Tüzün ve ünlü işadamı Alpan Veryeri'nin eşi Yeşim Veryeri 'şüpheli' olarak yer aldı. Savcılık, 5 şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Yeni Asır'a konuşan Önder Cider ve Cihan Görgün, iddiaları yalanlayarak sitede oyun oynandığını ancak kesinlikle kumar oynanmadığını söyledi.

Hakkında dava açılan isimler arasında CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Yörük'ün eşi Mehtap Yörük de var.





İş adamı Alpan Veryeri'nin eşi Yeşim Veryeri şüpheliler arasında.

HAFTADA 3 GECE KUMAR

İddianamede yer alan bilgilere göre Ö.Ş. isimli kişi, Cumhuriyet savclığına avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede Hisarevleri Sitesi'nde haftada 3 gece sabaha kadar kumar oynandığını ve oynayanlara ruhsatta olmamasına rağmen içki satışı yapıldığını öne sürdü. Site yönetiminin sosyal tesis binası ve kafeteryayı kumar oynayanların kullanımına sunduğunu iddia eden Ö.Ş, babası H.Ş'nin site çalışanlarıyla bu konuda yaptığı yazışmaları da delil olarak sundu. Bu ihbar üzerine 30 Ağustos 2020'de siteye baskın yapıldı. Yapılan aramalarda hobi odasında çok sayıda kapalı ve açık iskambil destesi, 1 rulet seti, üçlü yılbaşı seti, tombala seti, sayıları kapalı ve açık kartlar, yaz boz olarak kullanılan yeşil kaplı defter, binanın giriş katında ise çok sayıda iskambil kağıdı, 1 kart dağıtıcı ve 41 adet oyun fişi ele geçirildi.

'KUMAR OYNUYORUZ GEL'

Tanıklardan M.Ç, site yöneticilerinden iki kişinin kendisini "Kumar oynuyoruz gel" diyerek çağırdıklarını ancak gitmediğini söyledi. Ortak kullanım alanına futbol maçı izlemeye gittiğinde kumar oynandığını gördüğünü, hatta masalarda çip ve para bulunduğunu söyledi. Tanıklardan

garson ve bahçıvan-lık yapan O.T. ise haftada 1 gün sitenin ortak kullanım alanında iskambil kağıtla-rı ile oyun oynandığını beyan etti. İhbarda bulunan Ö.Ş'nin baba-sı H.Ş. de burada haftada 3 gün kumar oynandığını, masa üstün-de banknot ve çipler bulunduğunu, poker, tombala ve rulet oynandığını bizzat gördüğünü söyledi. Bu bilgi-ler doğrultusunda savcılık hazırladı-ğı iddianamede, "Hisarevleri Site-si'nin yöneticileri olan şüphelilerin bilgisi, izni ve iddiaya göre katılı-mı ile sitenin ortak kullanım alanın-da, kafesinde, havuz başında kumar oynandığı, oynanan kumarın para veya alkol karşılığı oyanandığına dair yeterli delile ulaşıldığı" ifade-sini kullandı. Savcı, 5 şüpheli hak-kında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu işledikle-ri gerekçesiyle haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Önder Cider



M. Tüzün







Cihan Görgün





'OYUN OYNANIYOR AMA KUMAR DEĞİL'

İFADELERİ alınan site yöneticileri, suçlamaları reddetti. Yeni Asır'a konuşan şüphelilerden Önder Cider, "bu işi biraz bilen böyle bir suç işlenmeyeceğini bilir. Bütün olay geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan bir olaya dayanıyor. Sitedeki bir arkadaş tarafından havuz başında sitenin genç kızlarına bir darp ve taciz olayı oldu. Onun için de o arkadaşa dava açıldı. O arkadaşın yaptırdığı haberler bunlar. Uydurma şeyler. Baskın yapıldı ama hiçbir şey olmadı. Burası 56 haneli bir site. Orada hanımlar konken oynuyor, okey oynanıyor, havuz başında tavla oynanıyor. Yani burada oyun oynanıyor ama kumar değil" dedi. İşadamı Cihan Görgün de, yaşananları 'maskaralık' olarak tanımladı. Görgün, "Bir site sakini havuz başında genç kızlarımızın yaptığı bir eğlencede masayı devirip tacize varan davranışlar sergiledi. Aileler kendisinden şikayetçi oldu. Geçmişte de kendisinin birkaç nahoş olayı olmuştu. Sağlıklı biri değil. 5 yönetim kurulu üyesinin hepsi tanınan insanlar. Kalkıp da bir sitenin içinde oyun oynatma olasılığı olabilecek böyle bir şeye yeltenecek kimse yok. Burası 18-20 senelik bir site. Burada kumar oynatılamaz, çocuklarımız var. Ailelerimiz var orada. Ben böyle bir şey yapacak olsam orada mı yaparım?" ifadelerini kullandı.

Metin BURMALI

Kumarbazlar sitesi!