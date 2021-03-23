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Haberler İzmir Lösemi hastası minik Şahin İzmir’de şifa buldu

Lösemi hastası minik Şahin ’de şifa buldu

Lösemi hastası minik Şahin İzmir’de şifa buldu

23.3.2021

BAKÜ'DE yaşayan Lamiye Musayeva, oğlu Şahin Nasirov ile geçen yıl akrabalarını ziyaret için İzmir'e geldi. Anne Musayeva, bu süreçte aniden ateşi yükselen oğlunu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine götürdü. Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan çocuğun hayati tehlikesi olduğu için acil olarak anneden alınan kemik iliği nakledildi.

Şahin'in sağlık giderlerinin büyük bölümü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için ailesi ve İzmir Kan Ordusu Kanser Derneğinin hayırsever üyelerince karşılandı. Oğlunun sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten anne Musayeva, "Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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