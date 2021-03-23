‘Soyer hedeflerini tutturamadı’

Soyer'in şehrin önemli problemleriyle ilgili olarak düzenli bir şekilde toplantı, çalıştay, tanıtım yaptığını ve buralarda İzmirlilere "hayal sattığını" kaydeden Dağ, bu etkinliklerin kuru gürültü olmaktan öteye geçmediğini savundu. Soyer'in ilk 2 yılında büyük ölçüde hedeflerini tutturamadığını aktaran Dağ, hedef koyan, daha önce de yeşil alanı iki katına çıkaracağı vaatlerinde bulunan Soyer'in döneminde, İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan miktarının 1 metrekare dahi artmadığını kaydetti.

'İNANDIRICI DEĞİL'

2 yıl geçmesine rağmen 'Yüzülebilir Körfez' konusunda da hiçbir adım atılmadığını hatırlatan AK Partili Dağ, "Körfez'de yüzmek bir yana, kötü koku nedeniyle sahilin oturulamayacak duruma geldiği zamanlar yaşanmaktadır. Durum böyleyken bugün hala aynı sözlerin tekrarlanması, samimiyetsizdir ve inandırıcı değildir. Ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi için bir irade koymak ve çalışmak gereklidir. Ne yazık ki Sayın Soyer'de bu ikisi de mevcut değildir. 'Çok laf az iş' düşüncesini kendisine şiar edinmiştir ve sürekli yaptığı algı çalışmalarıyla zaman kazanmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.