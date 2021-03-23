Veliler virüsü umursamıyor!

İZMİR Tire'de, Ocak ayının başında neredeyse sıfırlanan korona virüs vakaları tekrar hortladı. Baharla birlikte toplum genelinde gözle görülür bir rehavet gözlemlenirken, hızla artan vakalara rağmen çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerin maske ve mesafe kurallarına uymaması 'pes' dedirtti. Işıklı köyü ilkokulunda ise artan vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

'EĞİTİM SÜRSÜN'

Dört Eylül İlk ve Ortaokulu önünde neredeyse iç içe çocuklarının dersinin bitmesini bekleyen velilerin bazılarının maske takmadığı, çoğunun ise mesafe kuralarına uymadığından yakınan vatandaşlar, "Bu manzara burada hemen hemen hergün tekrarlanıyor. İlçe genelinde hastalık hızla yayılmaya başladı. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki renkler maviden kırmızıya dönüyor. Esnaf tekrar kapanmak istemiyor. Okullarımız açık kalsın, eğitim sürsün. Bizler kurallara uymazsak çocuklarımızın uymasını nasıl bekleriz?" şeklinde konuştu.

■ NADİR UYSAL