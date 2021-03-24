Haberler İzmir Çimento fabrikasında kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

Çimento fabrikasında kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika... İzmir'de çimento fabrikasında bir kaza meydana geldi, temizlik çalışması sırasında elek taşıma bandına sıkışan işçi hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.