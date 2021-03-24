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Haberler İzmir Çimento fabrikasında kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

fabrikasında kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika... 'de fabrikasında bir kaza meydana geldi, temizlik çalışması sırasında elek taşıma bandına sıkışan işçi hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çimento fabrikasında kaza: 1 işçi hayatını kaybetti
AA

24.03.2021, 16:20

İzmir'in Bornova ilçesindeki çimento fabrikasında, temizlik çalışması sırasında elek taşıma bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Caddesi'ndeki çimento fabrikasında taş parçalarını taşıyan elek taşıma bandını temizlemekle görevli Halil Dülger (39) bandın arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dülger'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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