İzmir'in Bornova ilçesindeki çimento fabrikasında, temizlik çalışması sırasında elek taşıma bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Kemalpaşa Caddesi'ndeki çimento fabrikasında taş parçalarını taşıyan elek taşıma bandını temizlemekle görevli Halil Dülger (39) bandın arasına sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dülger'in hayatını kaybettiği belirlendi.Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu! Dehşet anları kamerada
Çimento fabrikasında kaza: 1 işçi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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