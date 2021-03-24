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Haberler İzmir ‘istediğimiz sözleşmeden çıkarız

‘istediğimiz sözleşmeden çıkarız

‘istediğimiz sözleşmeden çıkarız

24.3.2021

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi konusunda haksız bir ithamla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. "Biz egemen bir devletiz" diyen Soylu, "İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atar, istediğimizden çıkarız. Bize bu konuda sanki her şey bitti, yarından itibaren kadınla ilgili meselelerde hiç bir adım atmayacağımızı iddia edenler, Türkiye'nin kapasitesine, kanunlarına hem de bu kadar çabamıza haksızlık etmektedir" dedi.

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